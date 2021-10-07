Annelerin eyleminde 765’inci gün: Aile sayısı 237’ya yükseldi

TERÖR
örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılıp dağa götürülen çocuklarını kurtarmak için HDP İl binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 765'inci gününde, eyleme bir aile daha katıldı. Kars
'tan 11 yıl önce 22 yaşında terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Erhan için eyleme katılan anne Zeliha Mingsar, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun İstanbul
'da çalışırken HDP'lilerin dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlu Erhan'ı her yerde aramasına rağmen bir izine rastlamadığını ifade eden Mingsar, Diyarbakır annelerini görünce eyleme katılmaya karar verdiğini belirtti. Şu ana kadar 32 kişinin ailesine kavuştuğu eylemdeki aile sayısı 237'ye ulaştı.