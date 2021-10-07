Arızalanan bir İETT aracı daha

İstanbulluların son günlerde sıklıkla karşılaştığı toplu ulaşım sorunu büyümeye devam ediyor. Özellikle İETT araçlarının sürekli arızalanması vatandaşları tedirgin ediyor.

Otobüs, metrobüs ve tramvay arızalarının İstanbulluların okullarına, işlerine gitmelerini engelliyor. Yolda kalan otobüsler İstanbulluların sık sık gördüğü bir manzaraya dönüştü. Her gün arızalanan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde arızalanan İETT aracı bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Alemdağ Sırapınar Cami ve Uçal Kağıt İlkokulu arasındaki yolda gerçekleşen arıza trafikte yoğunluğa sebep oldu.