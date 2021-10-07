Aslı Ne Demek? Aslı İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Aslı ismi geçmişten günümüze her dönem kullanılmış isimlerden bir tanesidir. Hem anlamı nedeni hem de güzel söyleniyor olması nedeni ile sık sık kullanılan bu ismin kökeni Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Aslı isminin anlamı karşımıza "Asıl, esas, başlangıç, soy, zaten" olarak çıkar.

ASLI İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aslı ismi geçmişten günümüze kadar sıklıkla kullanılan isimlerden bir tanesidir. Anne ve baba adaylarının bu ismi kız bebekleri için tercih etmesinin nedenleri arasında bu ismin güzel anlamı ve bu ismin güzel söyleniyor olması yer almaktadır. Aslı isminin 5 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir:

1. Asıl, tek, kütük, esas, kural, hakikat, temel.

2. Soy, sop.

3. Bir şeyin belli bir kısmı, başlangıç, sıhhat.

4. Hakiki, esaslı, safi

5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten.

ASLI İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Anne ve baba adayları bebeklerine koyacakları ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediğini bilmek istemektedirler. Anne ve baba adaylarının Kur'an- ı Kerim içerisine geçip geçmediğini merak ettikleri isimler arasında Aslı ismi de yer almaktadır. Aslı ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir isimdir. Bu isim Saffat Suresi 64. Ayet içerisinde yer alır. Bu ayetteki anlamı karşımıza "dip" olarak çıkar.

ASLI İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Aslı ismi geçmişten günümüze kadar ulaşan isimler arasındadır. Bu isim hem modern söyleniyor oluşu hem de Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir isim olması sebebi ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimler arasında yer almaktadır. Bu ismin kökeni de Arapça olarak karşımıza çıkmaktadır.

ASLI NE DEMEK?

Aslı kelimesi hakkında anne ve baba adaylarının merak ettikleri konular arasında bu kelimenin ne demek olduğu da yer almaktadır. Aslı kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre 2 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir:

1. Bir şeyin kendisi.

2. Kerem ile Aslı öyküsünün kahramanının adı.