Babamı kalleşçe şehit ettiler

HDP'nin çağrısı üzerine 7 yıl önce yaşanan 6-8 Ekim'deki terör olaylarında katledilen siviller unutulmadı. Kamuoyunda 'Kobani olayları' olarak bilinen terör olaylarının yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı. HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın çağrısı üzerine çıkan terör olaylarında 53 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmış, iş yerleri, evler, kamu binaları yakılıp marketler yağmalanmıştı. Üç gün süren terör olayları sırasında kurban eti dağıtan Yasin Börü
ile arkadaşları ve olaylarla bağlantısı olmayan dindar insanlar da hunharca katledildi. Türkiye
'nin hafızasında kara bir leke olarak duran olaylarda yaşamını yitirenler mezarı başında dualarla anılırken aileleri de ziyaret edildi. Van
'da, olaylar sırasında evine giderken teröristlerce sırtından vurularak katledilen Mehmet Latif Şener'in ailesi, katliamın acısını unutamıyor. Ensesinden aldığı kuşunla hayatını kaybeden Şener, mezarı başında dualarla anıldı. Babasının, ömrünü daima İslami hizmetlere adadığını belirten Müslüm Şener, "Babamı hedef almalarının sebebi babamın çok ciddi anlamda gerek taziye, gerek düğün her ortamda bunlara karşı çıkıyordu PKK'nın zalimliklerini anlatıyordu. Babam esnaftı, iş yerini de yakmaya çalıştılar ama yapamadılar. 6-8 Ekim olayları buna bir kapı araladı. PKK terör örgütü kalleş bir örgüt olduğu için insanları arkadan vuruyor. Babamın önüne çıksalardı onlar da başaramayacaklarını biliyordu. Bu yüzden arkadan kalleşçe şehit ettiler" dedi.
YASİN BÖRÜ'NÜN AİLESİNE ZİYARET
DIYARBAKIR'DA AK Partili Bağlar
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurban eti dağıtırken 2014'teki 6-8 Ekim olaylarında PKK terör örgütü yandaşları tarafından hunharca şehit edilen Yasin Börü'nün babası Fikri Börü
ve annesi Hatice Börü
ile aynı olayda yaralanan Yusuf Er'i ziyaret etti. Ailelere sabır ve metanet dileğinde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Başkan Beyoğlu, "Allah bu topraklarda bir daha bu zalimlere ve terör zihniyetine fırsat vermesin. Yasin'ler ve Yusuf'lar bu milletin öz evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.