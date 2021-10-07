Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.