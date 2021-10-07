Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz
Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:50

Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz

Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA