Bakan Muş: Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.
Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım;— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 7, 2021
Arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor.
Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor.
Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz.