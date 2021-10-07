"Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte camilerimize gelelim"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği sabah namazı buluşmaları kapsamında Etimesgut İlçe Müftülüğüne bağlı Tevhid Camii cemaatiyle bir araya geldi.

Sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, okunan tesbihatlar, getirilen salavatlar ve yapılan duaların ardından cemaate hitap etti. 1 Ekim Edirne Selimiye Camii'nde yapılan programla başlattıkları Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bugün son gününde olduklarını ifade eden Başkan Erbaş, hafta boyunca Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, Yahyalar Camii'nde ve son olarak da Etimesgut Tevhid Camii'nde yapılan sabah namazı buluşmalarıyla bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Cemaatten camilere gelmelerini ve cami derslerine katılmalarını isteyen Başkan Erbaş: "Heyecanla, samimiyetle, camilerimizin geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisindeki salgın hastalıktan dolayı içine düşmüş olduğu o garipliği de ortadan kaldırma niyetiyle çocuklarımızın elinden tutarak, gençlerimizle birlikte camilerimizi biraz daha ibadetlerle ve diğer faaliyetler ile değerlendirelim" şeklinde konuştu.