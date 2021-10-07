Deva Partili Yeneroğlu’ndan Yargıtay üyelerine tehdit

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, terör yargılamaları yapan ve "Yargıtay'ın Lokomotifi" olarak adlandırılan daireler arasında yer alan eski numarasıyla 16. yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine "Hukuksuzluğun Sıradanlaşması: Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Yargılamaları" başlıklı bir rapor ve bugüne kadar yapılan yargılamalarla ilgili olarak yargı mensuplarını tehdit eder bir şekilde mesaj gönderdi.

Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) antetli kağıt üzerinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine gönderdiği mesajda 2. Mahmut döneminde yaşanan bir olayı alıntılayarak şunları kaydetti:

"II. Mahmut bir gün Selimiye kışlasını denetlemeye gider. Kışladan içeri girdiğinde her zaman olması gereken ve padişahı selamlamak için atılan 9 pare top atışı bu sefer yoktur. Buna çok kızan padişah, kışlanın bütün paşalarını toplayarak hesap sorar. Paşalar da sorumlu olarak topçu çavuşunu çağırırlar. Padişah topçu çavuşuna, 'Neden top atışı yapılmadı?' diye sorar, çavuş ise, 'Efendim, tam 18 tane sebebi var.' diye cevap verir. Nedenleri saymasını isteyen padişaha çavuş, 'Barut yok' cevabını veri. Padişah, araya girerek 'tamam, gerisini sayma' der. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun nedenlerini ortaya koymaya çalışırken birçok sebep öne sürebiliriz. Ancak bunlardan hiçbiri hukuksuzluğun sıradanlaşması kadar belirleyici ve acı verici bir sebep olamaz."

"YARGI ADALETİN KURBAN EDİLMESİNE GÖZ YUMMUŞTUR"

Mesajında OHAL ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Yeneroğlu, "Türkiye'de bir istisna hali olan OHAL, iktidarın hukuku ayak bağı olmaktan çıkardığı, hukuka bağlı olmak yerine hukuku kendisine bağladığı bir dönem olmuştur. Ne yazık ki yargı da 'hikmet-i hükümet' adına adaletin kurban edilmesine göz yummuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 2016-2020 yılları arasında açılan soruşturmalara değinen Yeneroğlu, soruşturmayı açan yargı mensuplarını suçlar bir şekilde şunları aktardı:

"Yapılan soruşturmalarda hukuk zemininin dışına çıkılarak ceza hukukunun temel ilkeleri göz ardı edilmiş ve toplum vicdanı yaralanmıştır. Bu yüzden zaman adaleti konuşma, silahlı terör örgütü üyeliği yargılamalarındaki adaletsizliklere son verme zamanıdır."

Raporla beraber yolladığı mesajda Mustafa Yeneroğlu'na göre, 15 Temmuz 2016'dan önceki tüm eylemler suç oluşturmuyor. Yeneroğlu bu mesajıyla bir nevi KHK ile ihraç edilenler kamuya dönsün mü istiyor?

Yeneroğlu ayrıca, hazırladığı ve Daire üyelerine gönderdiği raporda, ankesör aramalarının kişinin hiyerarşik yapıya dahil olduğu anlamı taşımadığına dikkat çekti.

Raporda Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması ByLock'un kullanımına değinen Yeneroğlu, ByLock kullanımının direkt olarak suç unsuru olmayacağına vurgu yaptı