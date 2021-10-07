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Giriş Tarihi: 7.10.2021 20:49

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Mescid-i Aksa' kararına sert tepki

DHA
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in ’Mescid-i Aksa’ kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de bir mahkemenin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz. Söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir. Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Mescid-i Aksa' kararına sert tepki
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