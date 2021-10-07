FETÖ’nün firarilerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün İstanbul'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY soruşturmaları/kovuşturmaları kapsamında firar durumda bulunan şahısların İstanbul'da saklanıyor olabilecekleri belirlendi.

Söz konusu firari şahısların saklandıkları belirtilen adreslerin "HÜCRE EVİ (GAYBUBET EVİ)" olarak kullanılabileceği, saklandıkları tespit edilen bu adreslerde daha önce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanması mümkün olmamış FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi başka firari şahısların olabileceği değerlendirildi.

28 hedef şahsın saklandığı 24 adreste şahısların yakalanmasına ve suç unsurlarına el koymak amacıyla eş zamanlı operasyon getçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 18 şüpheli şahıs ve arama yapılan ikametlerde aranan 2 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 20 şahıs yakalandı.

Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam sürüyor.