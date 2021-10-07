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Haberler Gündem Haberleri Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: Zabıta memurları açığa alındı
Giriş Tarihi: 7.10.2021 20:43 Son Güncelleme: 7.10.2021 20:57

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: Zabıta memurları açığa alındı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: Zabıta memurları açığa alındı

Kâğıthane Belediyesi’ne mensup bir grup zabıta memuru bir seyyar satıcıyı dün darp etmiş, bu anları gösteren görüntüler sosyal medyada yayılmıştı. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bahse konu olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, “Gerek adli makamlar gerekse belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır” dedi.

İstanbul Kâğıthane İlçesi'nde bir grup zabıta dün bir seyyar satıcıyı darp etmişti. Bu anları gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve vatandaşlar tepki göstermişti. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bahse konu olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

O ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI

Öztekin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu darp olayına karşılan zabıta memurlarının açığa alındığını açıkladı. Öztekin şu ifadeleri kullandı: "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

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Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: Zabıta memurları açığa alındı
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