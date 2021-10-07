Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: Zabıta memurları açığa alındı

İstanbul Kâğıthane İlçesi'nde bir grup zabıta dün bir seyyar satıcıyı darp etmişti. Bu anları gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve vatandaşlar tepki göstermişti. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bahse konu olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
O ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI
Öztekin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu darp olayına karşılan zabıta memurlarının açığa alındığını açıkladı. Öztekin şu ifadeleri kullandı: "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."