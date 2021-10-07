Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: Zabıta memurları açığa alındı

O ZABITA MEMURLARI AÇIĞA ALINDI

Öztekin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu darp olayına karşılan zabıta memurlarının açığa alındığını açıkladı. Öztekin şu ifadeleri kullandı: "Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."