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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Oya Eronat: Selahattin katildir

Oya Eronat: Selahattin katildir
TBMM Genel Kurulu'nda 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıldönümüne ilişkin HDP'lilerin olayın baş mimarı HDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı selamlaması tepki ve tartışmalara neden oldu. Söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün "Selahattin Demirtaş'ı ve bu konu ile ilgili olarak tutuklanan herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum" sözlerine en büyük tepkiyi oğlunu terör örgütü saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Selahattin katildir bu kadar" diye bağırarak gösterdi. Ardından söz alan Eronat, "3 Ocak 2008 oğlumu kaybettim. Hala oğlumun katline beddua etmedim. Tetikçiyi azmettiren de yargılanmalı. Kobani'de Diyarbakır da benim namusum ben bu olayı savunacağım" dedi.
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Oya Eronat: Selahattin katildir
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