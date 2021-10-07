Paris İklim Anlaşması TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu
'nda dün Paris İklim Anlaşması
görüşmeleri yapıldı. Oylamaya katılan 353 milletvekilinin tamamının oyuyla Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Milletvekilleri yeni elektronik sistem ile ilk defa oy kullanırken bazı milletvekilleri pusula verdi. Birleşmiş Milletler
(BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi. BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor. ANKARA