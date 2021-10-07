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Giriş Tarihi: 7.10.2021 11:18 Son Güncelleme: 7.10.2021 11:31

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Neler konuşuldu?

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Neler konuşuldu?

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ile Putin Soçi'de 29 Eylül tarihinde bir araya gelmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. İki mevkidaş kritik görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini ele aldı.

Öte yandan Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve iş birliği çalışmaları da değerlendirildi.

Erdoğan, mevkidaşı Putin'in doğum gününü de kutladı.

29 EYLÜL'DE SOÇİ'DE BULUŞMUŞLARDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi'nden döndükten hemen sonra 29 Eylül tarihinde Rusya'ya uçmuştu. Erdoğan ile Putin başbaşa yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede Suriye başta İdlib olmak üzere konuşulurken, iş birliği çalışmalarının daha geniş bir hale gelmesi üzerinde uzlaşılmıştı.

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SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! Neler konuşuldu?
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