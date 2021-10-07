Sosyal medyada ‘terörle mücadele’ propagandasına dava! Başsavcıyı hedef yapan FETÖ firarisi çıktı

FETÖ/PDY'na yönelik yapılan operasyonlar kapsamında hüküm giyen Mustafa Kabakçıoğlu'nun cezaevinde vefat etmesinin ardından sosyal medya üzerinden Gümüşhane Başsavcısı Veli Ecir sorumlu tutularak hedef haline getirildi. Emniyet güçlerinin harekete geçmesi üzerine söz konusu hesaplar üzerinde inceleme başlatıldı.

HEDEF ALANLAR FETÖ FİRARİSİ ÇIKTI

FETÖ/PDY mensuplarından cezaevine giren kişileri baz alarak terörle mücadele eden kişi ya da kişileri hedef haline getiren hesaplarında yine FETÖ'den firari yada ceza almış kişileri olduğu ortaya çıktı. FETÖ'den hüküm giyen ve cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümünden Gümüşhane Başsavcısı Veli Ecir'i hedef alan bir hesap inceleme altına alındı.

Gümüşhane Başsavcısı Veli Ecir

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA

Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede, Veli Ecir ve terörle mücadele eden devlet görevlilerini sosyal medyada hedef haline getiren kişinin FETÖ'den firari olan ve cezası onanmış Vedat Samur isimli kişi olduğu ortaya çıktı. FETÖ firarisinin hesabında yapılan incelemelerde, Türkiye'nin FETÖ yargılamalarında adaletli davranmadığı insanları cezaevinde ölüme terk ettiği yönünde propaganda amaçlı paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

3 YIL 10 AYDIR YAKALAMA KARARI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vedat Samur hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin daha önceden FETÖ/PDY'ye üyelik ve propaganda suçlarından soruşturması bulunduğu, 3 yıl 10 aydır da infaz edilememiş yakalama kararı olduğu tespit edildi. Savcılık şüphelinin sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı incelemede suça konu birçok propaganda içerikli paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

FETÖ firarisi Vedat Samur

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Gümüşhane Başsavcısı Veli Ecir'i hedef haline getiren Vedat Samur hakkında, 'Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.