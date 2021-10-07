Spor yasasında son viraj! Detaylar belli oldu: Başkan adaylarına ’dönem’ şartı!



'SPOR CAMİASININ BORÇLARI 25 MİLYARI AŞMIŞ'

Spor kulüplerinin içinde bulunduğu mali sıkıntıya dikkat çeken Özkan, "Mevcut durumda borçları 25 milyarı aşmış olan bir spor camiasından bahsediyoruz. Bunların 17 milyarı bankalarla yapılandırılmış durumda. Diğer taraftaki bakiye borç ise hala spor kulüpleri ile alacaklar arasında devam eden 'alacak-verecek' meselesi olarak karşımızda durmaktadır. Borçlu olma durumu sadece dört büyükleri ilgilendiren bir sorun değil. Bazı örneklerde alt lig takımlarının 300 milyon lirayı aşan borçları bulunmaktadır. Bu noktada bütün spor camiasının da adeta ortaklaştığını görmekteyiz. Geçmişte, harcamaların kurallara bağlanması ve denetim noktasındaki eksikliklerle beraber yanlış uygulamalar neticesinde meselenin içinden çıkılmaz bir hal aldığı da bir vakadır" diye konuştu.



'KULÜPLER YÖNETİLEMEZ DURUMDA'

Kulüplerin yönetilemez hale geldiğini de aktaran AK Parti'li Özkan, "Mali açıdan ciddi borç yükü altındadır. Borç yükü altında sportif faaliyetler ve başarıya koşamayan bir spor camiası var. Düzenlemeyi hazırlarken tüm tarafları dinledik. Akademik dünyadan spor camiasına, başta 'Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin yetkilileri ile meseleyi görüşerek, bu noktada bir temel uzlaşı noktasına vararak, tüm siyasi partilerin görüşlerini alarak, ortak bir noktada buluşmak üzere Türkiye'nin ortak aklı olan bir spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifini hazırlayarak Meclis Başkanlığı'na sunacağız" dedi.