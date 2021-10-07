TBMM Başkanı Şentop’tan insanı merkeze alan yaklaşımın benimsenmesi çağrısı

"İLİŞKİLERİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE YENİDEN KURGULAYACAK BİR SÖYLEM GELİŞTİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

Şentop, dünyayı herkes için yaşanır kılabilmenin bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya kurmaktan geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmiştir. Açık bir şekilde gördük ki; dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hastalığı, her birimizin ülkesindeki başka bir insanın aynı hastalığa yakalanması anlamına gelmektedir. Aynı şekilde eğer başka ülkelerde barış yoksa, asgari insani şartlarda hayat sürmek mümkün değilse, hiçbirimiz evimizde huzurlu olamayız. Dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsak, başka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına ulusal çıkar elde etme amacı dışında bizim gibi Adem ve Havva'nın eşit çocukları olarak bakamazsak, kurduğumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz."

Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceğinin açıkça görüleceğine dikkati çeken Şentop, "Bu bağlamda insanla tabiat, insanla toplum ve insanla devlet arasındaki ilişkileri ve nihayetinde bu temelde oluşturulacak devletler arası ilişkileri sağlıklı şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirmek mecburiyetindeyiz. İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir." diye konuştu.

Şentop, Türkiye olarak bu anlayışla ihtiyaç içindeki ülkelerin salgınla daha iyi mücadele edebilmeleri için çok taraflı platformlarda gerçekleştirilen çalışmalarda aktif rol aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsani ve kalkınma yardımlarında, 2017 yılından itibaren Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir. En zengin ülke değiliz ama en merhametli ülkeyiz. Ülkemiz, salgının başlangıcından bu yana büyük İslam düşünürü, mutasavvıf Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var' deyişiyle 160 ülke ve 12 uluslararası teşkilata destek olarak salgınla mücadele bağlamında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir."

G20 Parlamento Başkanları, ilk gün oturumlarının sonunda aile fotoğrafı çektirdi.