2 ay sonra evlenecekti

Suriye
'deki Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan sözleşmeli er Tayfun Özköse, teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Nişanlı olan ve 2 ay sonra evlenmeye hazırlanan Özköse'nin, acı haberini alan Samsun
'un Tekkeköy İlçesine bağlı Çırakman Mahallesi'ndeki ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Gaziantep
'te düzenlenen törenin ardından memleketine gönderilen şehit er, bugün Cuma namazını müteakip, Çırakman Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, saldırıyı gerçekleştirilen 5 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini ve bölgedeki operasyonun devam ettiğini bildirdi.