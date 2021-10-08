2022’nin sonuna kadar çözülecek

Giriş Tarihi: 8.10.2021

ERDOĞAN: Kılıçdaroğlu, memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, tekrar edip duruyor. Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz