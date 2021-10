2022’nin sonuna kadar çözülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün AK Parti Genel Merkezi 'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Kılıçdaroğlu diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, tekrar edip duruyor. Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz. Öyleyse bu zat hâlâ neyi konuşup duruyor, doğrusu ben bunu bilmiyorum. Kendi aklınca şehitlerden gazilere, her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi, hızını alamayıp ülkemizde en çok destek verdiğimiz kesimlerden biri olan çiftçilerimize de bulaşmış. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz, bu şahıs ilkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir mantıkla güya kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin, çiftçiyi bugünkü seviyesinin çok gerisine düşüreceğinden bile haberi yok. O derece şuursuz durumda. Yapacağız, edeceğiz dediği şeylerin çok daha fazlasının uygulanmakta olduğunu çiftçimiz zaten biliyor.Grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı 'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen "Allah şifa versin" deyip kendi işimize bakmaktır.Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz Bay Kemal ... Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere Almanya İngiltere akaryakıtta müflis durumda. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz.Hammaddeleri, uluslararası piyasalardan temin edildiği için küresel fiyatlamaya tabi gübrenin maliyeti yüzde 187 artarken, biz bunu üçte bir azaltarak ülkemize yansıttık. Gübre desteklerini iki kat artırarak alternatif gübrelerin kullanımına ek destek vererek çiftçimizi biz koruduk. Et, süt ve yem üreticilerimizin fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmelerini sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisimizi devreye soktuk. Tüm bu gayretlerimiz sayesinde Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil pek çok devletin gıda arz güvenliği konusunda endişe yaşadığı bir dönemde, gayet rahat bir şekilde geleceğine bakabilmektedir. Sadece tarımda değil hangi alana el atarsanız atın benzer tablolarla karşılaşacaksınız. Ha bu demek değil ki ülkemizde hiçbir sorun yok, her şey güllük gülistanlık. Yok böyle bir şey. Tabii ki sıkıntılarımız da var. Ama bunların neler olduğunu da hangi sebeplerden kaynaklandığını da nasıl çözüleceğini de en iyi biz biliyoruz.Enerji fiyatlarını etkileyecek uluslararası kontratları, Türkiye lehine en yüksek avantajları sağlayacak şekilde yapmak için yoğun gayret içinde olduk. Dünyada emtia fiyatları başta olmak üzere, maliyetleri etkileyen her şeyin, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmedik düzeyde arttığı bir süreçte, biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Ülkenin de dünyanın da özellikle gerçeklerinden bihaber olanların kürsüden söyledikleri sözlerin ne bu tabloya bir faydası ne de herhangi bir anlamı vardır.Onlar konuşur, biz hizmet ederiz. Sorun çözeriz. Yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyarız. Geçtiğimiz haftalarda sözleşmeleri yenilenen işçi ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık Bay Kemal. Bunlardan haberin var mı? Hamdolsun, memurumuz da işçilerimiz de bu toplu sözleşmelerden sonra halden memnun. Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu bir dönemde ortalama yüzde 30'lar düzeyinde yaptığımız artışlarla çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu çok açıkça ortaya koyduk. Tabii, belediyeleri, hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz bu ücret artışlarını görmelerini, anlamalarını, takdir etmelerini beklemiyoruz. Ama hiç değilse bu rezilliklerin yaşandığı yerleri örnek göstererek ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Dünyada uyuşturucu ile mücadelesi referans alınan bir ülkede bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek, toplumun her kesimine hakaret ederek iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz.Hayatı boyunca iftira ve yalanla mücadele etmiş, her başarısını büyük mücadeleyle kazanmış bir siyasi hareketten geldik. Ülkenin zor bir dönemi olan 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'den alarak bunlara rağmen kazandık. Siyasi ve ekonomik çöküntünün zirvede olduğu 2002'de iktidara bunlara rağmen geldik. Vesayetin oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe teşebbüsleriyle, siyasi, sosyal ve ekonomik nice tuzakla bunlara rağmen başa çıktık. İnşallah 2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Meclis'te ve cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi de bunlara rağmen başaracağız. Bu arada Erdoğan, AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı açılışına da katıldı.BİRİLERİ, biz ne yaparsak yapalım felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanlarını tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek zorundayız. Bizim söylenir söylenmez hakikat denizinde boğmadığımız her yalanın bir süre sonra büyüyüp ayağımıza dolanması kaçınılmazdır. Bizim insanımız sürekli mavra yapanı, yalanı gerçek ciddiyetiyle söyleyerek kendine güldüreni bir süre takip eder, ama günün sonunda tercihini daima eser ve hizmet siyasetinden yana kullanır.BUGÜNE kadar elde ettiğimiz her başarıyı, kazandığımız her mücadeleyi milletin desteğine borçluyuz. İktidara geldiğimiz günden beri karşımıza çıkan her engeli yıkıp geçmemizi sağlayan, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduran, bölgesel ve küresel tüm güç odaklarını hizaya getiren milletin gücünün üstünde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Bundan sonra da hedeflerimize yine milletimizle birlikte yol yürüyerek, milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirerek ulaşabiliriz.KARŞIMİZDAKİ tablo 2023'e yaklaştıkça partimize yönelik saldırıların artarak süreceğini gösteriyor. Eğer karşımızdakilerin insafına kalırsak bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri cevabı elbette her platformda vereceğiz. Ama onların seviyesine de düşmeyeceğiz. Tek sorumlu olduğumuz merci millettir. Çok yoğun çalışacağız, durmak yok. İşe rehavet girmemesi gerekir. Teşkilatlarımızın tüm unsurları ile sahada olmaları gerektiğini söylüyoruz. Bize kibir yakışmaz, biz tevazu ordusuyuz.