AK Parti çalışmalarını tamamladı! Kulübü borçlandıran başkan hesap verecek

Federasyon ile Kulüpler Birliği'nin taleplerinin farklı olduğuna vurgu yapan kaynaklar tam uzlaşısının çıkmasının imkansız olduğuna dikkat çekti. Kulüplerin yurt içi ve yurt dışı her türlü ticari gelirin, sponsorluk anlaşmalarının ve yayın haklarının organizasyonunu yapacak bir Süper Lig A.Ş.'nin kurulması talebi ise reddedildi.
BORCU YAPAN HESAP VERECEK
Spor kulüplerinin içinde bulunduğu borç batağına dikkat çeken AK Parti kaynakları, kulüplerin büyük bölümü bankalara olmak üzere 25 milyar TL'nin üzerinde, borcu olduğunu ifade etti. Yeni düzenleme ile şeffaflık sağlanarak, kulüp yöneticilerinin ve federasyonlarının hesap verilebilirliğinin önü açılacak.
Spor kulüpleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tescili ile kurulacak. Spor kulüpleri birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde bir üst kuruluş kurabilecek. Spor kulüplerinde zorunlu ve ihtiyari organlarının şekli, tescil aşamalarında aranacak şartlar, yöneticilerde olması gereken nitelikler yeniden belirlenecek. Spor kulüplerinde kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartını getirilecek. 6 aydan fazla hapis cezası almış ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olanlar kulüplerin yönetim kademesinde görev alamayacak.
TRANSFERLERE YENİ DÜZENLEME
Spor kulüplerinin birleşmesi ve mal varlığının devrinin yasal zemine kavuşturulacak.Futbolcu transferlerinde şeffaf olmayan para trafiği kontrol altına alınacak.Menajerlik kriterleri yeniden belirlenecek Spor kulüplerine bağlı ekonomik kazanç elde etmeye imkan tanıyan müstakil spor anonim şirketlerinin oluşumunu yasal zemine kavuşturulacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin 'profesyonel şube' açabilmelerine olanak sağlanacak. Spor kulüpleri gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetlenebilecek. Spor kulüplerinin bütçe ve harcama ilkeleri yeniden belirlenecek. Yöneticiler uğrattıkları zararlardan sorumlu olacak.