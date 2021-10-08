AK Parti çalışmalarını tamamladı! Kulübü borçlandıran başkan hesap verecek

Spor kulüpleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tescili ile kurulacak. Spor kulüpleri birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde bir üst kuruluş kurabilecek. Spor kulüplerinde zorunlu ve ihtiyari organlarının şekli, tescil aşamalarında aranacak şartlar, yöneticilerde olması gereken nitelikler yeniden belirlenecek. Spor kulüplerinde kurul üyesi olabilmek için belirli suçlardan mahkum olmama şartını getirilecek. 6 aydan fazla hapis cezası almış ya da affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan hükümlü olanlar kulüplerin yönetim kademesinde görev alamayacak.