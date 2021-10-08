Ankara’da asfalt skandalı! 87 milyon lira kamu zararı var

İhalelerin açık ve şeffaf bir şekilde yapılacağı vaadiyle işbaşına gelen Mansur Yavaş döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin canlı yayınlanan köy yolları asfalt yapım işi hem ihale yasasına aykırı bulundu hem de kamu zararı tespit edildi.

Sayıştay denetçilerinin düzenlediği raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nda 7 Eylül 2020'de ihalesi yapılan (2020/455969) işin 21/B Pazarlık (MD 21 B) usulüyle gerçekleştirildiği, 92 milyon 968 bin 263 TL bedel ile BELKO Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği kaydedildi. İşte rapordan detaylar:

· BELKO firması bugüne kadar hiç sathi kaplama işi yapmadı. Ankara ili içinde bu konuda tecrübeli birçok firma varken, bunların hiçbirine davetiye gönderilmedi.

· Böylesine büyük çapta bir ihalenin pazarlık usulü ile eylül ayında yapılması anlaşılamadı. Şirket işi 15 adet alt taşerona verdi. Ancak 2010 yılında çıkan yasa ile belediye şirketlerinin yapım işlerinin alt taşeronluğa istisna maddesinden verilmesi yasak.

· Ankara'da 145 bölgede eylül ekim ve kasım aylarında hava sıcaklığı uygun olmadan sathi kaplama yaptırıldı. Yapılan sathi kaplamaların büyük bölümü (yüzde 50'den fazlası) daha kış gelmeden özellikle Kalecik vb ilçelerde 45 noktada bozuldu.

· Nihayetinde işin kapsamında 528 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğinde 20 santimetre kalınlığında alt temel ve 741 kilometre sathi kaplama yapıldı.

KALİTESİZ İMALAT

· İdarenin elinde mevcut iş devam ederken, aradan 20 ay geçmiş ve kış ayları yaklaşırken 795 kilometrelik Sathi Kaplama ihalesine neden çıktı? Açık ihaleye neden çıkılmadı? Süre niye kısa tutularak sonbahar kış aylarında Sathi Kaplama gibi teknik olarak zor bir yönteme başvuruldu?

· İhalenin açık şeffaf ve Kamu İhale Kanunu'na göre niye açık ihale değil de 21/B maddesinden yapıldı?

· 21/B ihalesine Türkiye'nin başkenti olan ve tüm firmaların genel merkezlerinin veya şubelerinin olduğu Ankara'da birçok tecrübeli firmalar varken hiç Sathi Kaplama yapmamış BELKO firması neden çağırıldı? 21/B olarak ihale dilen işe niye Sathi Kaplama İş Bitirmesi istenmedi?

KİMLER ZENGİN EDİLMEK İSTENDİ?

Raporun sonuç kısmında ise şu değerlendirmeler yapıldı:

· Türkiye'nin hangi yerinde Sathi Kaplama Sıcak Asfalttan daha pahalı yapılmıştır? Sıcak asfaltın köy yollarında 8/10 yıl arasında rahatlıkla konforlu olarak trafik akışını sağlayabileceği yerde, 1/2 yıl arasında bile kendini zor koruyan ve konforu çok düşük Sathi Kaplamayı sonbahar aylarında yapmak Türkiye'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden başka kim tarafından yapılmıştır?

· Sıcak Asfalt fiyatının metrekare fiyatının 12,48 veya 15,83 TL olduğu bir iş, idarenin elinde varken, metrekaresi 16,19 TL'ye Sathi Kaplama yapılarak kimler zengin edilmek istendi?

· Fiyat bu kadar açık olarak idare zararına iken; idare adına görev yapan ihaleyi hazırlayanlar, İhale Komisyonu, Teknik Kontroller, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Yapı Kontrol Dairesi Görevlileri, İhale Yetkilisi, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ve Belediye Başkanı durumu niye hiç incelemedi?

· Görsel ve yazılı basında asfalt fiyatları bu kadar çok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından zikredilip dolarla fiyat kıyaslamalarına giderken, kendi zamanında yapılan Sathi Kaplama işini neden incelemeden ve kanunlara uymadan 21/B olarak ihale edip alt taşeronlara yasak olmasına rağmen verildi?