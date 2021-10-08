Bakan Soylu: 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, 1 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Türk polisi yakalar! Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen takip ve operasyon sonucu; 87 kilogram eroin, 30 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kahraman polislerimizi ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.