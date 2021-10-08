Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'nde
Giriş Tarihi: 8.10.2021 13:29 Son Güncelleme: 8.10.2021 14:07

Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'nde

İHA
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan Camii’nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanışına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi.

Başkan Erdoğan, Cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi | Video

Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Başkan Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı.

Erdoğan cuma namazı çıkışı vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti. Erdoğan, daha sonra çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA