Cinayeti seyreden Güven Timi 6 yıl sonra yeniden yargılanıyor

Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Ağa Cami önünde 4 Temmuz 2015'te omuz atma tartışmasından çıkan kavgada Ayhan Kaya, üç kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırganlar ağır ceza mahkemesinde 25'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, kavgaya geç müdahale etmekle suçlanan iki polis memuru hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açılmıştı. "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay ile 2 yıl arasında hapisleri istenen polisler Ali T. ve Mücahit Ö. ilk yargılamada beraat etti. Mahkemenin beraat kararında, "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı" kaydedildi. Kararda, sanık polis memurlarının, grup amirleri Zafer O.'nun talimatıyla hareket ettikleri ve olayda kasıtlarının bulunmadığı vurgulandı.

İSTİNAF BOZDU

Kaya ailesinin itirazı üzerine dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, polis memurları Ali T. ve Mücahit Ö. hakkındaki beraat kararını bozdu. Bozma kararında, güven timinin grup amiri olan komiser yardımcısı Zafer O. ile polis memuru Barış C. hakkında ayrıca soruşturma yürütülmesi yanlış bulundu. 4 polisin birlikte yargılanması gerektiğini belirten istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine ikinci kez yargılamaya başlandı.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık polislerden Mücahit Ö. katıldı. Diğer sanık Ali T. ise mahkemeye gelmedi. Olayda ölen Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya ile aile avukatı Arif Sami Sönmez de duruşmada hazır bulundu.

DAVALAR BİRLEŞTİ

Sanık Mücahit Ö. bozma kararından önce yaptığı savunmalarına ekleyecek bir şey olmadığını söyledi. Müşteki Hüseyin Kaya ve avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Hakim, olay tarihinde güven timi amiri olan Zafer O. ile polis memuru Barış C.'nin İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını belirterek, istinaf mahkemesinin bozma kararı doğrultusunda, iki davanın birleşmesine karar verdi. Zafer O. ve Barış C.'nin dosyası geldikten sonra 4 polisin birlikte yargılanmasına devam edilecek. Bir sonraki duruşma 5 ay sonra yapılacak.

CİNAYETİ İZLEDİLER

İlk yargılamada sanıklar ve tanık olarak dinlenen polisler, grup amiri Zafer O.'un olaya müdahale ettirmediğini söylemişti. Öte yandan, Zafer O. FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.



Sanık polislerin, basit bir ağız dalaşı olarak başlayan olaya zamanında müdahale etmeyip görevlerini yerine getirmedikleri, verilen yetkiyi kötüye kullandıkları ve kusurlu davranışları sonucunda cinayete neden oldukları öne sürülüyor.