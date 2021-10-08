Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı! “Devletimiz varolsun”

2012 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 8 askerin önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla intikamı alındı.
Şehit Ali Yasin Erosmanoğlu şehşit düştükten 5 yıl sonra babası Ali Sait Erosmanoğlu hayatını kaybetmişti. Şehit edilen 8 askerden biri olan Trabzonlu Piyade Komando Onbaşı Ali Yasin Erosmanoğlu'nun ağabeyleri, SABAH'a konuştu.Ağabeyleri Salim ve Cemal Erosmanoğlu, kardeşlerinin mezarına giderek dua edip, mutluluk gözyaşı döktüler.
Şehidin ağabeyleri kardeşlerinin kanını yerde bırakmayan Devletimize ve MİT teşkilatına ve tüm görev alan herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.
BABAM'DA BU MUTLULUĞU YAŞASAYDI
Kardeşinin kanın yerde kalmadığından dolayı aldıkları haber sonrası acılarının dindiğini belirten Şehit Ali Yasin Erosmanoğlu'nun ağabeyi Salim Erosmanoğlu, "O hainlerin etkisiz hale getirildiğini öğrendiğimizde acımız bir nebze olsun dindi.
Babamı 4 yıl önce kaybettik. İsterdik ki babam Ali Sait Erosmanoğlu'da bu mutlu günümüzde yanımızda olsaydı ve bu mutluluğumuzu birlikte yaşasaydık. Kardeşimiz şehit düştükten sonra babam acısını bize belli etmez, hep içinden ağlardı.
Hainlerin etkisiz hale getirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İç işleri bakanımıza, Genel Kurmay Başkanımıza, operasyonda görev yapan tüm askerlerimiz, korucularımız ve herkese minnettarız. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz"
DEVLETİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADI
Şehidin Ağabeyi Cemal Erosmanoğlu ise, şehit düşen kardeşimin ve silah arkadaşlarının intikamını alan ,kanlarını yerde bırakmayan Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Genel Kurmay başkanımızdan ve tüm görev alan asker ve İstihbarat teşkilatına gönülden teşekkür ediyorum.
4 yıl önce kaybettiğimiz babam Ali Sait ve annem Nurten Erosmanoğlu ve biz kardeşleri olarak acımız PKK'lı hainlerin öldürülmesi ile gelen bu güzel haberle bir nebze olsun dindi. Şehit kardeşim ve tüm şehitlerimizin acıları hep içimizde yaşayacak. Biz hep devletimizin yanında olduk. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Bu hainlere göz yummadı. Biz de gerekirse vatanımız için canımızı kanımızı son damlasına kadar feda ederiz" diye konuştu.
"ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN"
Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler ise " 9 yıl önce Dağlıca'da PKK'lı teröristler tarafından haince katledilerek 8 şehit kardeşimizden biri olan Ali Yasin kardeşimizin katilinin operasyonla öldürülmesi acımızı biraz olsun yarıya indirdi. Buna öncülük eden devlet büyüklerimize, askerlerimize dağdaki korucularımız ve emeği olan herkese minnettarız. Vatana, millete, bayrağa, ezana Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkan milyonlarca şehidimizin ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.