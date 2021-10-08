Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı! “Devletimiz varolsun”

DEVLETİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADI

Şehidin Ağabeyi Cemal Erosmanoğlu ise, şehit düşen kardeşimin ve silah arkadaşlarının intikamını alan ,kanlarını yerde bırakmayan Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Genel Kurmay başkanımızdan ve tüm görev alan asker ve İstihbarat teşkilatına gönülden teşekkür ediyorum.

4 yıl önce kaybettiğimiz babam Ali Sait ve annem Nurten Erosmanoğlu ve biz kardeşleri olarak acımız PKK'lı hainlerin öldürülmesi ile gelen bu güzel haberle bir nebze olsun dindi. Şehit kardeşim ve tüm şehitlerimizin acıları hep içimizde yaşayacak. Biz hep devletimizin yanında olduk. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Bu hainlere göz yummadı. Biz de gerekirse vatanımız için canımızı kanımızı son damlasına kadar feda ederiz" diye konuştu.