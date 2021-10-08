Emniyet Müdürünü şehit eden cani hakkında son dakika gelişmesi! İstenen ceza belli oldu...

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher 'i (46) 13 Temmuz Salı günü polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilmişti. Hakkari'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, geçen yıl kentte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, aynı şubede çalışan meslektaşı kadın komiser yardımcısı ile yakınlık kurmak istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı.





FOTO: Cevher'i şehit eden Polis memuru Nasuh Çulcu

SİLAHINA EL KONULUNCA EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ŞEHİT ETTİ



Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesi üzerine çevik kuvvetten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yazıyla Nasuh Çulcu'yu uyardı. Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında konuşmak üzere öğle saatlerinde polisevinde Yemek yiyen Hasan Cevher ile görüşmek istedi. Konuşma bittikten sonra gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Nasuh Çulcu, silahına el koyulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Çulcu, buradan uzaklaşıp polisevine döndü. Hızla girdiği polisevi yemekhanesinde Çulcu, Cevher'i başından ve omuzundan vurdu. Polis memuru tarafından dizinin altından vurulan Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR



Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanarak gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmış, tedavisi tamamlanan Çulcu, taburcu edildikten sonra tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne gönderilmişti. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katil Çulcu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Çulcu hakkında, 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müeebbet hapis istemiyle dava açıldı.

3 EL ATEŞLE ŞEHİT ETTİ



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamenin detaylarında Nasuh Çulcu'nun 8 Ağustos Günü mağdur komiser Elif Ş.'ye yaklaşarak, 'Ben size şimdi komiserim mi desem, ne desem olmaz ki' dediği ve ardından yakınlaşmak isteğinde bulunduğu, Elif Ş.'nin bu duruma karşılık vermeyeince taraflar arasında tartışma çıktığı anlatıldı. İddianamenin devamında, Elif Ş.'nin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e giderek durumu anlatınca Çulcu'nun önce ikaz edildiği ardından tutanak tutulduğu ifade edildi. Nasuh Çulcu hakkında tutanak tutulması ve ifade vermesi gerektiğini öğrenince öfkelenerek silahını doldurup o sırada yemek yiyen Hasan Cevher'e doğru koşarak ateş edildiği anlatılan iddianamede katilin polisler tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



Savcılık tarafından hazırlanan 12 sayfalık iddianamede görgü tanıkları ve bilirkişi raporuna yer verildi. 2-3 metre uzaklıktan ateş eden Nasuh Çulcu verdiği ifadesinde öldürme kastının olmadığını öfkeyle hareket ettiğini savundu. Çulcu ilerileyen günlerde Hakkari Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.