Eylem arayışındaydılar! İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da silahlı eylem arayışında olduğu ve Devletin gizli kalması gereken bilgilerini "Siyasal veya Askeri Casusluk" amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalarda hedef şahısların bazılarının Antalya ilinde bulunduğuna bilgi edinildi.

Gece 03.00 sıralarında Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 3 adres ile Antalya ilinde 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı olmakla birlikte 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.