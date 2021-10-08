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Giriş Tarihi: 8.10.2021 11:08 Son Güncelleme: 8.10.2021 11:26

Eylem arayışındaydılar! İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon

EMİR SOMER EMİR SOMER
Eylem arayışındaydılar! İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Milli İstihbarat Teşkilatı ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da silahlı eylem arayışında olduğu ve Devletin gizli kalması gereken bilgilerini "Siyasal veya Askeri Casusluk" amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalarda hedef şahısların bazılarının Antalya ilinde bulunduğuna bilgi edinildi.

Gece 03.00 sıralarında Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 3 adres ile Antalya ilinde 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı olmakla birlikte 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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Eylem arayışındaydılar! İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon
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