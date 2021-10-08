Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu uyarısı ile yarın Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi. İstanbul dahil birçok ilde etkisini göstermesi beklenen yağışlı havanın iki gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
SON DAKİKA | HAFTA SONUNA DİKKAT!
Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde hafta sonu yerel olarak sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı