Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.