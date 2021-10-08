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Giriş Tarihi: 8.10.2021 15:39 Son Güncelleme: 8.10.2021 15:43

Hafta sonuna hava durumu uyarısı! Meteoroloji il il duyurdu...

Hafta sonuna hava durumu uyarısı! Meteoroloji il il duyurdu...

Meteoroloji hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. Cumartesi ve Pazar günü Marmara ve Ege bölgesinde sağanak yağışın etkili olacağını bildiren raporda Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinin yağışlı havanın etkisinde olacağı kaydedildi. Öte yandan bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu uyarısı ile yarın Marmara bölgesinin büyük bir bölümünde yağışlı havanın hakim olacağı bildirildi. İstanbul dahil birçok ilde etkisini göstermesi beklenen yağışlı havanın iki gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | HAFTA SONUNA DİKKAT!

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde hafta sonu yerel olarak sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara Bölgesi (Bilecik hariç) ile İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Denizlerde ise Kuzey Ege'nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

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Hafta sonuna hava durumu uyarısı! Meteoroloji il il duyurdu...
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