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Giriş Tarihi: 8.10.2021 10:04 Son Güncelleme: 8.10.2021 10:10

Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı

Şişli’de motosiklet kaskı ile alt geçide giren bir kişi, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheli, geldiği motosiklet ile kaçtı. İki şüpheliden biri, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Şişli Mecidiyeköy altgeçidinde 16 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Mecidiyeköy durağına gelen iki kişiden biri altgeçide girdi. Başındaki motosiklet kaskı ile altgeçitte bir süre ilerleyen zanlı, herkesin gözü önünde iddaya göre alacak verecek yüzünden tartıştığı belirtilen iki kişiye kurşun yağdırdı. Zanlı hızla olay yerinden kaçtı. Bazı yolcular olay yerinden kaçarken bir kişi yere yatan yaralı adama yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla oalay yerine gelen sağlık ekibi yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

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İki kişiye yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi motosiklet ile durağa geliyor. Bir kişi motosiklette hazır beklerken diğeri başındaki kaskı ile altgeçide iniyor. Belindeki silahı çıkaran şüpheli, altgeçitteki iki kişiye kurşun yağdırıyor. Bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken diğeri de ayağından yaralanıyor. Saldırgan alt geçitte saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dışarıda kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera çalışmasından iki şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden A.G yakalanarak adliyeye sevk edilirken, olayı gerçekleştiren S.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı
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