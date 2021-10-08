Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı

Olay, Şişli Mecidiyeköy altgeçidinde 16 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Mecidiyeköy durağına gelen iki kişiden biri altgeçide girdi. Başındaki motosiklet kaskı ile altgeçitte bir süre ilerleyen zanlı, herkesin gözü önünde iddaya göre alacak verecek yüzünden tartıştığı belirtilen iki kişiye kurşun yağdırdı. Zanlı hızla olay yerinden kaçtı. Bazı yolcular olay yerinden kaçarken bir kişi yere yatan yaralı adama yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla oalay yerine gelen sağlık ekibi yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

Şişli’de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı | Video

İki kişiye yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi motosiklet ile durağa geliyor. Bir kişi motosiklette hazır beklerken diğeri başındaki kaskı ile altgeçide iniyor. Belindeki silahı çıkaran şüpheli, altgeçitteki iki kişiye kurşun yağdırıyor. Bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken diğeri de ayağından yaralanıyor. Saldırgan alt geçitte saldırıyı gerçekleştirdikten sonra dışarıda kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.



İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI



Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera çalışmasından iki şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden A.G yakalanarak adliyeye sevk edilirken, olayı gerçekleştiren S.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.