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Giriş Tarihi: 8.10.2021 22:50

Kocaeli'de korkunç olay! Arkadaşını sokak ortasında tüfekle öldürdü

Kocaeli’de korkunç olay! Arkadaşını sokak ortasında tüfekle öldürdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs kahvehaneden birlikte çıktığı arkadaşı tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamarası ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D-130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda cezaevinden çıkan Kenan Cesur, Yalı Mahallesi'nde birlikte kahvehanede oturduğu köyden arkadaşı olan Mahir Çar ile bir süre sonra mekandan ayrıldı. Birlikte sokakta yürüyen ikili daha sonra Kenan Cesur'un evine gitti.

Burada ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, evindeki tüfek ile Çar'a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar'ı görenler durumu 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



GÖZALTINA ALINDI

Ölen Mahir Çar'ın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Arkadaşını vuran Cesur ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de korkunç olay! Arkadaşını sokak ortasında tüfekle öldürdü
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