Kocaeli’de korkunç olay! Arkadaşını sokak ortasında tüfekle öldürdü

Burada ikili arasında çıkan tartışmada Cesur, evindeki tüfek ile Çar'a 7 el ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden arkadaşı tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Kanlar içinde yerde kalan Çar'ı görenler durumu 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.