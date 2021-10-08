Mahrem imamı duruşmada deşifre etti! ‘Tanık’ olarak geldi, hakkında gözaltı kararı çıktı

Kapatılan Maltepe Askeri Lisesi öğrencisi Ahmet Kanç hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen karar duruşmasına Murat Aktay isimli mahrem imam 'tanık' sıfatıyla dinlendi. Mahrem imam mahkemede verdiği ifadede, eski askeri okul öğrencisi Ahmet Kanç'ın ve duruşmaya yine 'tanık' olarak çağırılan Alperen Çelik'in mahrem imamlığını yaptığını itiraf etti.

Alperen Çelik

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI



İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma esnasında kayda geçen bu ifade üzerine, davada 'tanık' sıfatıyla dinlenmek için çağırılan ancak örgüte mensup olduğuna ilişkin mahrem imamınca deşifre edilen eski askeri okul öğrencisi Alperen Çelik hakkında suç duyurusunda bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da suç duyurusu üzerine bugün kapatılan Maltepe Askeri okul öğrencisi Alperen Çelik'in hakkında gözaltı kararı verdi.