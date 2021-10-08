Mardin Açık Hava Sineması yakında izleyicisiyle buluşuyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, daha önceden kullanılanda fakat uzun bir süredir kullanılmadığı için kullanılamaz hale gelen Açık Hava Sinemasını ayağa kaldırmak için başlatmış olduğu çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovasına karşı açık havada vatandaşlara yeniden sinema keyfi yaşatmak için başlatılan projenin bitimine günler kaldı. 1000 metrekare alan üzerine kurulu olan açık hava sinemasında, sinema perde duvarı yinelendi, korkuluklar takıldı, oturma alanları yenilendi, otopark alanı genişletildi, ışıklandırmalar takıldı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının ardından proje tamamlanacak