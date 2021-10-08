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Giriş Tarihi: 8.10.2021 10:52

Polis akademisi öğrencilerine operasyon! Emniyetin mahrem yapılanmasına darbe

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polis akademisi öğrencilerine operasyon! Emniyetin mahrem yapılanmasına darbe

Ankara Emniyeti FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor. Emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda eski polis akademisi ve koleji 12 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik mücadelesi aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri, emniyetim harem yapılanmasına yönelik şafak vakti Ankara merkezli Yozgat, Antalya, Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonda; bylock kullanıcı oldukları, örgüt aracılığıyla sınav sorularını aldıkları, örgüte bağlılıkları yüksek olarak kodlandıkları ve üst düzey yöneticiler ile irtibatlı oldukları belirlenen polis akademisi eski öğrencilerinden oluşan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Polis akademisi öğrencilerine operasyon! Emniyetin mahrem yapılanmasına darbe
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