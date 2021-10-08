Son dakika: CHP’de bir skandal daha! Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten şok sözler

ÇOBANLIĞI DEĞERSİZ BİR ŞEY SANIYOR'

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Diğer ilçelerde yaşayan insanları çoban diyerek küçümsediğini sanıyor, çünkü çobanlığın değersiz, küçük bir şey olduğunu sanıyor. Sanıyor da sanıyor…" dedi.