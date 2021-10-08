Son dakika: CHP’de bir skandal daha! Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten şok sözler

Son dakika: CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç katıldığı bir programda skandal bir açıklamaya imza attı. Genç konuşmasında çobanları küçümseyen bir ifadeyle İstanbul'un kendileriyle birlikte anılan bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlara çoban yakıştırmasında bulundu!
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı bir programda Şişli, Beykoz ve Kağıthane'nin Sarıyer'in yanında 'çoban' olduğunu söyledi. O bölgede yaşayan vatandaşları küçümseyen Genç'in sözleri büyük tepki çekti.
ÇOBANLIĞI DEĞERSİZ BİR ŞEY SANIYOR'
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Diğer ilçelerde yaşayan insanları çoban diyerek küçümsediğini sanıyor, çünkü çobanlığın değersiz, küçük bir şey olduğunu sanıyor. Sanıyor da sanıyor…" dedi.
'KAĞITHANELİLERE KURBAN OL'
İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi ise "Bu hadsiz sözlerin sahibi Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç. Sen Şişlililere, Beykozlulara, Kağıthanelilere kurban ol!" sözleri ile tepkisini dile getirdi.
CHP'li başkandan skandal sözler: "Şişli, Beykoz, Kağıthane... Bunların hepsi çoban ya!"