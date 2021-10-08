Soylu Batman’da güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki Bakan Yardımcılarını Havalimanında Valimiz Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kamu kurum yöneticileri ve vatandaşlar karşıladı. Batman Valiliğini ziyaret eden Bakan Soylu, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra güvenlik toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve koronavirüs ile mücadele konuları ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Şahin, Milletvekili Özdemir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.