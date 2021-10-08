TÜGVA’ya yapılan hukuksuz baskının ardından peş peşe açıklamalar

TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila da sürece ilişkin bir dizi açıklama yaptı.

CANAN KAFTANCIOĞLU TAHLİYEYLE GÖREVLİ İCRA MEMURU DEĞİLDİR

TÜGVA, Adalar'da İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin kiracısıdır, İBB'nin CHP'nin CHP teşkilatının ya da Canan Kaftancıoğlu'nun kiracısı değildir. İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin TÜGVA aleyhine açtığı tahliye davası yoktur.Bu sebeple de ortada uygulanabilir herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır.

Kaldı ki Türk hukukunda mahkeme kararlarının infazları icra daireleri tarafından gerçekleştirilir.

BIRAKIN TAHLİYE KARARINI AÇILMIŞ DAVA BİLE YOK

Belediye zabıtaları tarafından değil,ortada bırakın bir mahkeme kararını tahliyeye yönelik açılmış bir dava bile yokken Şehir Hatları A.Ş personeli dahi olmayan belediye zabıtalarının tahliyeye kalkması hukuksuzluktur zorbalıktır.

Canan Kaftancıoğlu diğer olaylarda gösterdiği tepkilere benzer şekilde bu olayda da kendini devlet kurumları yerine koyarak hukuksuz tahliye gerçekleştirmek istemiştir. Ne Canan Kaftancıoğlu ne CHP Adalar ilçe başkanı ne de İBB zabıtası tahliyeyle görevli icra memuru değildir.

NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binasını işgal ettiği ve vakfa ait eşyaları hukuksuz olarak alındığı ortaya çıktı.

VAKFIN BİNASI İŞGAL EDİLDİ, İBB ZABITASI POLİSİ YARALADI

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının da vakfın eşyalarını hukuka aykırı olarak götürdüğü öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının baskın sırasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisi yaraladıkları bildirildi.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, işgal ettikleri TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde poz verdiği öğrenildi.