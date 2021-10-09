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Giriş Tarihi: 9.10.2021

68 FETÖ üyesine operasyon

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
68 FETÖ üyesine operasyon
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 27 ilde haklarında eş zamanlı operasyon başlatılan şüphelilerden 43'ünün daha önce görevden uzaklaştırılmış astsubaylar, 13'ünün ise askeri öğrenci olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ise kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin 12 terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Bu arada TRT'den ihraç edilen mahrem imam Şefik Cürebal, Ankara'da saklandığı gaybubet evinde gözaltına aldı.
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68 FETÖ üyesine operasyon
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