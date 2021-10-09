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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Askeri casusluk çetesine darbe: 6 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Askeri casusluk çetesine darbe: 6 gözaltı
İstanbul'da silahlı eylem arayışında olduğu ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini "siyasal veya askeri casusluk" amacıyla temin etme faaliyeti yürüttüğü belirlenen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalarda hedef şahısların bazılarının Antalya ilinde bulunduğu bilgisi edinildi.
Gece 03.00 sıralarında Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 3 adres ile Antalya ilinde 2 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı olmakla birlikte 3 adet tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
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Askeri casusluk çetesine darbe: 6 gözaltı
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