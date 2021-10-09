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Giriş Tarihi: 9.10.2021 21:25

Bakan Koca duyurdu! Siirt artık "turuncu" kategoride

AA
Bakan Koca duyurdu! Siirt artık turuncu kategoride

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'in ikinci doz aşı oranında %55’i aşarak "turuncu" kategoriye girdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Koca, yaptığı paylaşımda, "Tek değişiklik Siirt'te. İkinci doz aşı oranında yüzde 55'i aşarak kırmızıdan turuncuya geçmesi, bizim için neredeyse maviye geçmesi gibi kıymetli. Teşekkür ederiz Siirt." ifadesini kullandı.

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Bakan Koca duyurdu! Siirt artık "turuncu" kategoride
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