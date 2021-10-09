Denizden balık yerine çöp çıktı

Üsküdar Belediyesi ve Limit Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Üsküdar Beylerbeyi Sahilinde düzenlenen etkinlik kapsamında dalgıçlar, dip temizliği yaparak denize atılan atıkları çıkardı. Bu sırada Üsküdar Belediyesi temizlik personelleri de kıyı şeridindeki çöpleri topladı. Dalış ekipleri, aramaları sonucunda denizden çoğunluğu cam şişe olmak üzere makas, telefon, çatal, bıçak, maske, gibi atıklar çıkardı. Su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanındaki stantlarda sergilendi. Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda, duyarlı olunmaması halinde denizlerin gelecek yıllarda nasıl bir görünüme kavuşacağı gösterilerek deniz temizliğine vurgu yapıldı.





Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, amaçlarının bilinç düzeyinin en üst noktaya çıkarmak olduğunu belirterek, "Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'yle birlikte ortaklaşa 'Temiz çevre, temiz Üsküdar, temiz deniz' çalışması yapıyoruz. Amacımız bilinçlilik düzeyini en üst noktaya çıkartıp denizlerin daima temiz kalabilmesini sağlayabilmek. Biz Sayın Başkanımız Hilmi Türkmen'in talimatıyla her gün parklarımızda beş çayı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Burada çocukların tamamına ve insanlara şunu anlatıyoruz. İşin yapılması gerekenleri önceliklendiriyoruz ve onlara canlı bazı görseller gösteriyoruz. 2018 yılında denizlerde balıkların olduğunu görüyoruz. 2023'te balıkların sayısının azaldığını ve 2030'dan sonra denizlerde asla balıkların olmayacağını net ifade ediyoruz" dedi.





'CAM ATIKLARI 4 BİN YILDA ÇÖZÜNÜYOR'



Aktaş, "Kauçukların 150 yılda çözülemediğini, bir adet sigara izmaritinin 7 metre küp suyu kullanılamaz hale getirdiğini, metallerin ömrünün de aynı şekilde olduğunu ve cam atıklarının da 4 bin yıldan önce çözülemediğini, poşet atıklarının bin yıldan önce çözülemediğini, aynı şekilde plastik atıklarının da bu bin yıllık süreye tekabül ettiğini net bir şekilde anlatıyoruz" diye konuştu. Öte yandan, denizin altının temizlenme çalışmaları ile denize atılan atıklar su altı kamerasıyla görüntülendi.