Gürün’ün ‘talep yok’ iddiaları çürüdü! Yurdun açılışını geciktirdi

Muğla'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından lüks otel konforunda Turgutreis Öğrenci Yurdu açıldı. Devlet yurdunu tercih eden öğrenciler kayıt yaptırarak yerleşmeye başladı. Kötekli Mahallesi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üst kısmında bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurduna öğrenciler gelmeye başladı.

Bin 500 erkek öğrenci ve 524 kız öğrenci çeklerle karşılandı. Turgutreis Yurdu'nun su ve arıtması yapması gereken ilgili kurum olan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından yapılmadığı için yurdun açılmasına bir süre ileri bir tarihe sarkmıştı. Bunun üzerine yapılan girişimlerle yurdun su ve arıtma sorunu GSB tarafından yapılarak çözüme kavuşmuştu.

SUYLA İLGİLİ BİZE MÜRACAAT YOK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, konuyla ilgili olarak yerel bir televizyonda kendilerine hiçbir müracaatta bulunulmadığını ifade etti. Başkan Gürün, "Muğla'da ve Türkiye'de yurt sorunu var. Yurdun suyunu ve alt yapısını yapmadı söylemleri gerçekleri ifade etmiyor. Bir kere o söylemler, oradaki tasdikli proje kendilerinin aldığı ve müteahhide de ihale ettikleri proje; kendi arıtmalarını paket arıtmayla yapmaları var. Ve paket arıtma ihalenin içinde. Suyla ilgili ise biz suyumuzu hazırladık. Ona göre düzenledik ve suyla ilgili müracaat olmadı. Hatta son zamanda dedik ki, 'müracaatınızı yapın suyunuzu bağlayalım' henüz bitmediği için ruhsat alamadılar. Bizim 'Niye istemiyorsunuz, bağlayalım' dememize rağmen bize müracaat yok" dedi.

19 MART'TA YAZILI OLARAK MÜRACAATTA BULUNULMUŞ

Ancak 19 Mart 2021'de Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız imzasıyla Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne su temini konusunun yazılı olarak bildirildiği ortaya çıktı. Söz konusu yazıda, "2021 Eylül ayında hizmete girecek yeni yurtlara içme suyu teminin sağlanmasına ilişkin, mevcut haliyle MUSKİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve İl Müdürlüğümüz ortaklığı ile gelen suyun yetersiz geleceği ayrıca, hatta oluşabilecek arızalar nedeniyle gerektiğinde şehir şebekesinden gelecek suya ihtiyaç duyulacağından, İlimizin şebeke suyundan eski yurtlarımıza olduğu gibi herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek için yeni yapılan yurtlarımıza su bağlantısının yapılarak içme suyunun temin edilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

RESMİ YAZIŞMALAR ORTADA

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Yurt Açılışını geciktirdiği ve asli görevini yapmadığı resmi belgelerle ortada olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor. Biz elimizde ki resmi belgeler ve yazışmalara göre 'CHP Zihniyeti Yurt Açılışını geciktirdi ve asli görevini yapmadı ve öğrencileri mağdur etti' dedik. Resmi yazışmalar ortada Başka söze gerek yok."

Yelda Erol Gökcan

HİÇBİR ÖĞRENCİ AÇIKTA KALMAYACAK

Muğla'da, 2021-2022 eğitim öğrenim yılında devlet yurduna başvuran toplam 6 bin 583 öğrencinin 4 bin 917 GSB yurtlarına yerleştirildi. Ayrıca yurda yerleşemeyip de Gençlik ve Spor Muğla İl Müdürlüğüne başvuran 500 civarı öğrenci de Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Geri kalan bin 666 önümüzdeki günlerde hizmete açılacak 2024 kapasiteli iki yurda yerleştirilecek. Devlet yurdunu tercih eden hiçbir öğrenci boşta kalmayacak. Yeni yurtların açılmasıyla toplam 7 bin 291 öğrenci devlet yurtlarında kalacak.