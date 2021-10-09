Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis’i ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çetin, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanı Nail İlbey, Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Personel İşlemler Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven ile Bitlis Valiliğini ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay ve Emniyet Müdürü Celal Özcan tarafından karşılanan Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçerek, burada bir süre sohbet etti.