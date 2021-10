CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması için her türlü yolu deneyeceği ve "siyasi cinayetler işleneceği" yönündeki iddiasına Cumhur İttifakı 'ndan sert tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ , "Gerginlikten medet uman Kemal Kılıçdaroğlu, tehlikeli bir oyun oynamaktadır" derken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda yüzüyor" ifadesini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de, "Kılıçdaroğlu ateşle oynuyor" değerlendirmesinde bulundu. İşte tepkiler:Gerginlikten medet uman Kemal Kılıçdaroğlu, tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Kurulan her türlü tezgâhın karşısında dimdik durmasını bilen bizler, bu sözlerin altındaki tehdidi görmeyecek kadar da kör değiliz. Defaten bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini ifade ettiğimiz Kılıçdaroğlu, bu yaptığı açıklama ile toplumun kucağına bir bomba bırakmıştır.Gerginlik stratejisi çerçevesinde erken seçimini nasıl zorlayabilirizin peşindeler. Niye? Çünkü yamalı bohça ittifakını 2023 Haziranı'na kadar dikişleri patlatmadan bir arada götürebilmek zor görünüyor. Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler ve başka birtakım farklı cümleler kurarak gerçekten tehlikeli sularda maalesef yüzmeye çalışıyor.Türkiye'de güven ortamı temin eden bir iktidar var. İnsanların üzerinde can güvenliğiyle ilgili tedirginlik havası yaymak doğru değil. Kılıçdaroğlu, ateş ile oynuyor. Eğer bu konuya ilişkin bildiği bir şeyler varsa devletin yetkili makamlarıyla paylaşsın. Bildiklerini paylaşmıyorsa bu suçtur. "Ama bir şey yok, tereddüdüm var" diye konuşuyorsa bu, vatandaşı manipüle etmektir.