Ödül alan harabe yapı ’Madamın Konağı’ olacak

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını özendirme yarışmasında Bilecik Söğüt'teki 'Kültür Varlığı' olarak tescil edilen iki katlı harabe yapı, 'Madamın Konağı' restorasyon projesi adıyla 'Proje Ödülleri' kategorisinde ödül aldı.

Yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi yapının restorasyon işlemlerinin bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını isteyen vatandaşlar, Ertuğrulgazi'nin Söğüt'e geldiğinde yaptırdığı 'Ertuğrulgazi Mescidi' ya da diğer adıyla 'Kuyulu Mescidi' ziyarete gelenler için görsel açıdan kötü bir imaj oluşturduğunu söylediler. Vatandaşlar, 'Bu harabe görüntü, içimizi sızlatıyor' derken, Kuyulu Mescidi ziyarete gelen turistler ise 'herkesin gezebileceği bir mekan haline getirilmeli ve aslına uygun bir şekilde restore edilmeli' diye konuştular.

RESTORASYONA YAKINDA BAŞLANACAK



Bursa'da 21 yıl önce 52 tarihi kent belediyesi tarafından kurulan ve bir yıl sonra Avrupa Tarihi Kentler Birliği'nin 12. üyesi olan 'Tarihi Kentler Birliği'nin bu yıl 20'ncisi düzenlenen proje ödülleri yarışmasında Bilecik Söğüt'teki 'Madamın Konağı' adlı restorasyon projesi, ödüle layık görüldü. Kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği sağlayan 'Tarihi Kentler Birliği', koruma projelerine mali destek sağladı. Kentlerin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak için büyük çaba sarfeden birlik, 'Madamın Konağı'na verilen ödülü, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e takdim etti.

Yıllardır harabe halindeki binanın restorasyonunun bir an önce tamamlanarak hizmete açılmasını isteyen vatandaşlar, binanın şu anki halinin Kuyulu Mescidi ziyarete gelenler için kötü bir görüntü oluşturduğunu anlattılar. Vatandaşlar, "Bu harabe görüntü iiçimizi sızlatıyor. Binanın restorasyonuna bir an önce başlanılmalı" dediler. Özellikle 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kuruluş Osman' dizileriyle turist sayısında büyük bir artış gözlenen Söğüt'e gelen ziyaretçiler de Ertuğrulgazi'nin Söğüt'e geldiğinde yaptırdığı 'Ertuğrulgazi Mescidi' ya da diğer adıyla 'Kuyulu Mescid'e uğradıklarında 50 metre mesafedeki harabe binanın görüntüsünün hoş olmadığını belirttiler. Günde yaklaşık 300 kişinin ziyarete geldiği Kuyulu Mescid'in yakınındaki harabe binayı gören ziyaretçiler, "herkesin gezebileceği bir mekan haline getirilmeli ve aslına uygun bir şekilde restore edilmeli. Bu civarda turistlerin dinlenebileceği yerlere ihtiyaç var' diye konuştular.