Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.