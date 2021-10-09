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Giriş Tarihi: 9.10.2021 16:51 Son Güncelleme: 9.10.2021 17:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül 1 Ekim arası illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.

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Bakan Koca paylaşımında: "Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
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