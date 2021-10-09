Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2021
Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/8g7jZpDu8m