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Giriş Tarihi: 9.10.2021 18:22 Son Güncelleme: 9.10.2021 18:43

Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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