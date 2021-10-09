Son dakika: MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde dört, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.