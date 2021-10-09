T3 Vakfı, kazandığı tazminatı öğrencilere burs olarak verecek

Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3 Vakfı
), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB
) nakdi ya da ayni yardım almadığı bir kez daha yargı kararıyla tescillendi. T3 Vakfı, konuya ilişkin yaptığı "Bir iftira daha hukuktan döndü" başlıklı açıklamada şunları kaydetti: "Vakfımıza yönelik İBB'den yardım aldığımıza dair iftiralar hakkında açtığımız tazminat davalarından biri daha sonuçlandı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kesinleşmiş mahkeme kararına göre vakfımıza ödenecek 30 bin TL tazminatı -daha önce açıkladığımız gibi- mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz."
Açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Baykar
Savunma Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
, "Hak'tan, hakikatten yana olmaya devam edeceğiz. Zira bu dünyada ikisinden daha güçlü hiçbir şey yoktur. Ve her alanda pırıl pırıl gençler yetişmesi için çabalamayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da paylaşımında, "Bir kez daha yargı T3 Vakfı'mızın İBB'den bir kuruş dahi nakdi ve ayni yardım almadığını tescilledi! Yalan büyük ama cezası küçük olunca, yalanın da iftiranın da önünü almak mümkün olmuyor.. Atılan iftira: "41 milyon lira aldılar." Cezası 30 bin lira..." değerlendirmesinde bulundu.