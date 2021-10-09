Tuzla’nın efsaneleri Formula 1’e yine damga vurdu

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor. Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler.
BELEDİYENİN ARAÇLARI PİSTE ÇIKTI
Bu sırada etkili olan yağışı pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı. Geçen sene de tüm dünyanın gündemine giren araçlar, bu sene de konuşulmaya başlandı.
"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİZİM ÇOCUKLARI MI DÜŞÜNÜYORSUN?"
Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek;" Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun?" dedi. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Öte yandan Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. İşte o paylaşım...