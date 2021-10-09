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Giriş Tarihi: 9.10.2021 17:59 Son Güncelleme: 9.10.2021 17:59

Tuzla'nın efsaneleri Formula 1'e yine damga vurdu

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Tuzla’nın efsaneleri Formula 1’e yine damga vurdu

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan İstanbul'da yaşanıyor. Formula 1'in antrenman seansında etkili olan yağmuru kurutmak için piste çıkan Tuzla Belediyesi Süpürme Araçları yine dünyanın gündemine oturdu. Antrenman seansında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımı, antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesi'nin araçlarının görsellerini kullanarak paylaştı. Başkan Yazıcı da Mercedes pilotlarına gönderme yaparak," Önümüzdeki sene için Russell ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" dedi.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de heyecan, Türkiye Grand Prix'nde yaşanıyor. Bugün pilotlar sıralama turları öncesinde antrenman seansını gerçekleştirdiler.

BELEDİYENİN ARAÇLARI PİSTE ÇIKTI

Bu sırada etkili olan yağışı pist üzerinde oluşturduğu su birikintilerini temizlemek için Tuzla Belediyesi Yol Süpürme Araçları piste çıktı. Geçen sene de tüm dünyanın gündemine giren araçlar, bu sene de konuşulmaya başlandı.

MERCEDES BELEDİYENİN ARAÇLARINI PAYLAŞTI

Formula 1'in son şampiyon takımı Mercedes'in antrenman seansında etkili olamayan Hamilton ve Bottas için Tuzla Belediyesi'nin Yol Süpürme Araçları'nın görselini kullanması sosyal medyada çok konuşuldu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİZİM ÇOCUKLARI MI DÜŞÜNÜYORSUN?"

Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek;" Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun?" dedi. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Öte yandan Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı. İşte o paylaşım...

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Tuzla'nın efsaneleri Formula 1'e yine damga vurdu
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