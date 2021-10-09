Tuzla’nın efsaneleri Formula 1’e yine damga vurdu

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİZİM ÇOCUKLARI MI DÜŞÜNÜYORSUN?"

Başkan Yazıcı da Mercedes takımının Ceo'su Toto Wolff'e seslenerek;" Hey Toto! önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun?" dedi. Başkan Yazıcı'nın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.