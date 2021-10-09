Yolculuk külfetten keyfe döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Atatürk Havalimanı
'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası'nda konuştu. İşte Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin ulaşım ve taşımacılıkta geldiği noktaya ilişkin önemli mesajlar verdiği konuşmasının satırbaşları:
Bugün 2023'ün eşiğinde tekrar ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin mevcut durumunu ve geleceğini konuşuyoruz. Kalkınmanın temel altyapısı olan bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğimize baktığımızda gerçekten çok büyük mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Dün bir vizyon, bir hedef olarak ifade ettiğimiz başlıkların çoğu bugün tamamlanmış projeler olarak önümüzde duruyor.
Karayolunda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden aldık. 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı, konforlu, güvenli bir karayolu ulaşımı altyapısını kurduk. Ülkemizin pek çok yerinde halen devam eden bölünmüş yol inşaatlarını da peyderpey hizmete vererek bu rakamı sürekli artırıyoruz.
Otoyol uzunluğumuzu, bin 714 kilometreden, 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Halen sürmekte olan Aydın
, Denizli
, içinde 1915 Çanakkale
Köprüsü'nün de yer aldığı Malkara
, Çanakkale gibi projelerle otoyol uzunluğumuzu 2023'te 4 bin 100 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Bölünmüş yol ve otoyol yanında diğer güzergâhlarımızda yaptığımız çalışmalarla 14 bin 300 kilometre daha yüksek standartlı tek yolu biz kazandırdık. Coğrafyamızın zorluklarının üstesinden gelmek için dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprülerle geçtik. Yollarımızdaki tünel uzunluğunu 50 kilometreden 631 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 710 kilometreye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar, ne geçilmez vadiler, ne adına türküler yakılan geçit vermez ırmaklar bıraktık. Ülkemizin dört bir yanına yayılan bu eserlerle karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıkıp keyif haline dönüşmüştür.
Sağladığı tasarruf yanında emisyonu azaltarak çevreye de önemli katkıda bulunan kara yolu yatırımlarımız sayesinde ülkemizde taşıt hareketliliği yüzde 170, kazalarda yüzde 80 azalış olmuştur. Neredeyse hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12 bin 803 kilometre demiryolu
ağımızı baştan sona tamamen yeniledik. Ülkemizde ilk defa yüksek hızlı tren
hatlarını inşa ettik. Ve işletmeye açtık. Halen 3 bin 500 kilometre uzunluğa sahip yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor. Yüksek hızlı tren hatlarında Ankara- Sivas bölümünü yakında açıyoruz. Diğer pek çok güzergâhta da çalışmalar hızla devam ediyor.
Ülkemizin dış ticareti içinde denizyolunun payını dört kat artırdık. Sadece bu yılın ilk ayında denizyolu ile yapılan dış ticaretimiz 158 milyar doları buldu. Filyos Limanı, Rize, İyidere Lojistik Limanı, Çandarlı Limanı'nın genişletilmesi gibi projelerimizle denizyolu ulaşımının ticaretimizdeki payını daha da artırmanın gayreti içindeyiz.
Ulaşım projelerinin artık ayrılmaz bir parçası haline gelen haberleşme yatırımlarında da çok büyük ilerlemeler sağladık. Uydularımızı üretme ve fırlatma aşamasına gelmiş olmamız, bu alanda kat ettiğimiz mesafenin en somut örneğidir.
TÜRKİYE'Yİ ESKİ HALİYLE HATIRLAYANLARA İMKÂNLARIMIZI GÖSTERMELİYİZ
Türkiye'yi hâlâ eski haliyle hatırlayanlara elimizdeki imkânları göstererek iş birliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer pek çok ama pek çok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Afrika'dan Asya'ya kadar tüm coğrafyalarda dostlarımıza hep bu teklifle gidiyor, adımlarımızı da hep bu anlayışla atıyoruz. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize emaneti olan bu yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz.
KANAL ISTANBUL'UN KAZISINA BAŞLAYACAĞIZ
Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz şüphesiz Kanal İstanbul'dur. Fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Kanalın kazısına da başlayacağız.
ÖNÜMÜZDEKİ YIL MİLLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF ÜRETECEĞİZ
Raylı sistem araçları üreten firmalarımızı tek bir çatı altında toplayarak önemli bir atılım yaptık. Milli elektrikli tren setimizi geliştirdik. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz. Hızlı trende prototip üretimi safhasındayız. Metro, banliyö, tramvayda da üretebilecek hale gelmek üzereyiz.
Ülkemizin en büyük atılımları yaptığı alanlardan biri de havayolu taşımacılığı. Bulunduğu coğrafya itibariyle insan ve yük taşımacılığının en yoğun hatlarının merkezinde yer alan Türkiye'yi potansiyeline uygun bir havayolu altyapısına kavuşturduk. İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında ikinci. Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında birinci. Yurt içinde burası önemli havalimanı sayımızı 6'dan 56'ya çıkardık. Halen inşası devam edenlerle, havalimanı sayımız yakında 61'e ulaşacak. Yurt dışı uçuşlarımızın sayısını 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik.
19 YILDA 1 TRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK
Karayolundan demiryoluna, havayolundan denizyoluna kadar, her alandabaşarıya ulaştık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında geçtiğimiz 19 yılda 1 trilyon liralık kamu yatırımını hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Bu yatırımların her biri şûra çalışmaları boyunca mutlaka zikredilmiştir. Konuşulmuştur, tartışılmıştır.