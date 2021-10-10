Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuşan Fatmanur gözyaşlarına hakim olamadı: Hayalimdi, çok şükür

"MAALESEF ÇOK ACIMASIZ İNSANLAR VAR"

Pıt Pıt Şeker'in ciddi bir takip aldığını aktaran Erdoğan, "Leblebi ile benden çok hanım ilgileniyor. Onu hanım sağ olsun sakat olarak aldı. Tedavisi yapıldı. Allah razı olsun hanım onu takip ediyor. Bizim konutta bakılıyor. Bazı yerlerde maalesef çok acımasız insanlar var. Hayvanlarımıza karşı takındıkları tavırlar affedilir cinsten değil. Geçenlerde bir köpeğe protez yapılmıştı, o haliyle gidiyordu. İnsan bunları görünce dayanamıyor. Benim büyük oğlumun da güzel bir köpeği var. O da ciddi manada yaşlandı. Ama çok sevimli. 14 yaşına geldi. Onların da bu yaşlara geldikten sonra bir beklenti başlıyor. Biz de köpekler noktasında elimizde 14-15 tane var. Eğer istersen bir tane veririz. Gittiğimiz yerlerde boş bırakmıyorlar, hediye ediyorlar. Bunların içinde farklı olan cinsler de var" diye konuştu.

Başkan Erdoğan: 'Pıt Pıt Şeker' çok takip aldı | Video