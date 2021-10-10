Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile konuşan Fatmanur gözyaşlarına hakim olamadı: Hayalimdi, çok şükür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Adana'da katıldığı törenlerin ardından gençlerle bir araya geldi. Yurdun birçok farklı noktasından Adana'ya gelen gençlerle keyifli dakikalar geçiren Başkan Erdoğan, onlarla şarkılar söyledi.
Programın son bölümünde soru cevap kısmına geçilirken, gençler Başkan Erdoğan'a merak ettiği soruları yöneltti. Erdoğan geçen hafta sosyal medya hesabında yaptığı Pıt Pıt Şeker paylaşımıyla ilgili gelen bir soruya da yanıt verdi.
"MAALESEF ÇOK ACIMASIZ İNSANLAR VAR"
Pıt Pıt Şeker'in ciddi bir takip aldığını aktaran Erdoğan, "Leblebi ile benden çok hanım ilgileniyor. Onu hanım sağ olsun sakat olarak aldı. Tedavisi yapıldı. Allah razı olsun hanım onu takip ediyor. Bizim konutta bakılıyor. Bazı yerlerde maalesef çok acımasız insanlar var. Hayvanlarımıza karşı takındıkları tavırlar affedilir cinsten değil. Geçenlerde bir köpeğe protez yapılmıştı, o haliyle gidiyordu. İnsan bunları görünce dayanamıyor. Benim büyük oğlumun da güzel bir köpeği var. O da ciddi manada yaşlandı. Ama çok sevimli. 14 yaşına geldi. Onların da bu yaşlara geldikten sonra bir beklenti başlıyor. Biz de köpekler noktasında elimizde 14-15 tane var. Eğer istersen bir tane veririz. Gittiğimiz yerlerde boş bırakmıyorlar, hediye ediyorlar. Bunların içinde farklı olan cinsler de var" diye konuştu.
Başkan Erdoğan: 'Pıt Pıt Şeker' çok takip aldı | Video
"HAYALİMDİ ŞÜKÜRLER OLSUN"
Soruyu soran üniversite öğrencisi Fatmanur'un heyecanı ise gözlerden kaçmadı. Başkan Erdoğan'a sorusunu yönelten genç kız gözyaşları içinde kaldı ve "Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Sizi çok seviyorum. Hayalimdi, şükürler olsun" dedi.