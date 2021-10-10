Bunlar öğrenci değil ajan provokatörler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Türk Gençliği Büyük Kurultayı
'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:
SOKAĞA TESLİM ETMEYİZ:
Biz gençliğimizi sokakta bulmadık, sokaklara teslim edemeyiz. Onların akıllarını çelmek için geceli gündüzlü kara propaganda yapan terör örgütlerine, marjinal sol gruplara, merdivenaltı yapılara, zilletin çukuruna düşmüş Türkiye muhalifi siyasilerin köhne ve kötürüm hesaplarına peşkeş çektirmeyiz. Gençliğin sokağa düşmesi, geleceğimizin ayağa düşmesidir.
TÜRK GENÇLİĞİNE MENSUP OLAMAZ: Boğaziçi Üniversitesi
Rektörü'nün otomobiline yarı çıplak çıkıp üzerinde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkânsızdır. Üniversite kapılarında polise, öğretim üyelerine, üniversite yönetimine meydan okuyan, taş atan, ellerinde sopayla dolaşan, önüne gelene hakaretleri saydıran, kimi gördüyse sövüp sayan bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır. Bunlar ne öğrenci, ne de gençtir. Bunlar Türkiye düşmanlarının üniversitelere sızdırmaya çalıştıkları nöbetçi ve niyeti karanlık taşeronlarıdır. Bize hiç kimse haktan, hukuktan, adaletten, eğitim özgürlüğünden, ondan bundan bahsetmesin. Biz kimin neye hizmet ettiğini, ederini, alçak emellerini gayet iyi biliyoruz.
TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR:
Öğrencilerimizin haklı talepleri, meşru beklentileri, yurt, barınma ve günlük maişet kaygıları makul ve mantıklı ihtiyaçların seslendirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti
devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, kaldı ki yapılan da budur. Ancak yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Üstelik bu reziller terör örgütü bağlantılıdır. Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Gezi Parkı olaylarında iç isyana kalkışan bunlardır. 6-8 Ekim olaylarında Türkiye'yi karıştırmak isteyen bunlardır. Terör örgütlerinin hücre evlerinde kanlı eylem planları yapan bunlardır. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar bunlardır. PKK
'nın, DHKP-C'nin, MLKP'nin tasması boğazlarına geçen bunlardır. Kopuklar, kaçaklar, çapulcular öğrenci falan değil, düpedüz şehir eşkıyasıdır.
EŞKİYAYI KÜRSÜLERDE KONUŞTURUN:
Grup kürsüsüne CHP ve HDP iltisaklı kebapçıyı çıkarıp sözüm ona bize nazire yapan, HDP'li bölücü kebapçıların gönlünü almak, gözüne girmek için bir zamanlar methiyeler düzdüğü partisini taşlayan ekmeksizler, erdemsizler, haydi çıkın da bir eşkıyayı kürsülerde konuşturun. Yetmez, ama evet diyorsanız, haydi irtibat halinde olduğunuz FETÖ'cülere, PKK'lılara da mikrofon verin. Nasıl olsa öğrenci kisveli ajanlara göğsünüzü gere gere arka çıkıyorsunuz. Hatta bir ara Ülkü Ocakları'na haydut diyecek kadar alçalabiliyor, acınacak hallere düşüyordunuz. Gâvurun kılıcını sallayıp haçlı beşiğinde sallanmak, terör örgütlerinin arka bahçesi, Türk düşmanlarının figüranı olmak hiç kimseyi iyi, hiç kimseyi demokrat, hiç kimseyi de yerli ve milli yapmaz.
TÜRK GENÇLİĞİNE BAKINCA OY GÖRMÜYORUZ:
Tok gezip açlık edebiyatı yapanların gençlerimize oy gözüyle baktıkları malumumuzdur. Ancak biz Türk gençliğine bakınca oy görmüyoruz, gelecek görüyoruz. Sandık görmüyoruz, Türk milletinin güvencesini görüyoruz. 2023 yılı Haziran ayında ilk kez oy kullanacak yaklaşık 2,5 milyon kardeşimizin kararı ve tercihi ne olursa olsun, hepsinin taleplerini, arzu ve hedeflerini gerçekleştirme mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Gözlerine kara perde inenler nasıl bakar bilemem, ama biz gençliğe bakınca x, y, z görmüyoruz, alayını evladımız, Türk gençliğinin saygın ve sahiplenilmesi gereken bir parçası olarak değerlendiriyoruz. ANKARA
ÖZ DEĞERLERİMİZİ KORUMALIYIZ
DÜNYA üzerinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 4 milyarı aşmıştır. Türkiye nüfusunun yüzde 70,8'i sosyal medyanın dipsiz mecralarındadır. Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli, kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı sosyal barış ve toplumsal huzur açısından mühimdir. Türk aile yapısı, bugün kitle haberleşme vasıtalarının saldırısına, çok cepheli tahribatına maruzdur. Kuşkusuz buna karşı yasal tedbirler geliştirmek, sosyal dokumuzu, milli kültürümüzü ve öz değerlerimizi korumak zorundayız.
'ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN TERÖRİZMİN CAN DÜŞMANI ÇIKAR'
BAHÇELİ, "ABD Temsilciler Meclisi, terörist görmek istiyorsa, teröristi tanımak ve bilmek merakındaysa Ülkü Ocakları'na değil, yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülkü Ocakları'ndan terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. Almanya'dan ABD'ye kadar Ülkü Ocakları'yla kıyasıya uğraşanlar, işitin bu salondan yükselen mesajı, sizden korkan sizin gibi namert olsun" dedi.